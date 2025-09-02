صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی فلم ڈاگز سیون دو عالمی ریکارڈ کیساتھ گنیز میں شامل

ریاض (اے پی پی)سعودی عرب کی فلم ڈاگز سیون دو عالمی ریکارڈوں کیساتھ گینز میں شامل ہوگئی ۔العربیہ کے مطابق سعودی عرب میں جنرل اینٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی آل الشیخ نے اعلان کیا ہے ۔۔۔

 کہ فلم \\\"ڈاگزسیون \\\"نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں دو عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں یہ غیر معمولی کامیابی سعودی عرب کی عالمی سینما صنعت میں موجودگی کو مزید مضبوط کرتی ہے ۔ یہ کارنامہ سعودی عرب کی فلمی پروڈکشن کے جدید ترین ڈھانچے کی عکاسی کرتا ہے جو وژن 2030 کے اہداف کے مطابق ہے ۔ 

 

