صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر اداکار ندیم بیگ نے پاکستانی سینما کے زوال کی وجہ بتا دی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سینئر اداکار ندیم بیگ نے پاکستانی سینما کے زوال کی وجہ بتا دی

لاہور(شوبزڈیسک )پاکستان فلم و ڈرامہ انڈسٹری کے سینئر اداکار ندیم بیگ نے فلموں، ڈراموں اور سینما کے زوال کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ہماری فلمیں ڈراموں کی طرح محسوس ہوتی ہیں اور ۔۔۔

 ان کے مطابق اس کی وجہ یہ کہ تمام لیجنڈری فلم میکرز وفات پاچکے ہیں۔ اب جو لوگ فلمیں بنا رہے ہیں وہ ٹیلی ویژن سے آتے ہیں۔ کم از کم وہ فلمیں بنا رہے ہیں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کو کیا ہو گیا ہے ۔ سینما گھر بند ہو گئے ، سٹوڈیو بند ہو گئے ، فلمی ماحول ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس سہولیات، وسائل اور کام کے مواقع کی کمی ہے ۔ سینما انڈسٹری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تقسیم سے گزرے اور مشرقی پاکستان میں ایک بڑی مارکیٹ کھو بیٹھے ، اس کے بعد سٹوڈیوز ختم ہونے لگے ، اس کے علاوہ پاکستان میں فلم اکیڈمیز نہیں ہیں اور ٹکٹ کی قیمتیں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ ہمارے اصل ناظرین نچلے متوسط طبقے کے لوگ تھے ، جو اب مہنگائی کی وجہ سے سینما گھروں کا رُخ نہیں کر سکتے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

زیادہ دیر تک فون دیکھنے کیوجہ سے نوجوان فالج کا شکار

23سالہ نوجوان اور 83سالہ خاتون محبت میں گرفتار

2025 :ابتدائی 6ماہ میں عالمی سولر انسٹالیشن میں بڑا اضافہ

بھارت میں ناپید ہونیوالے ایشیائی شیر خونخوار بن گئے

خون پتلا کرنے کیلئے ایسپرن سے بہتر دوا سامنے آگئی

قلبی صحت کیلئے دانتوں کو صاف رکھناضروری قرار

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak