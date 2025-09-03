سینئر اداکار ندیم بیگ نے پاکستانی سینما کے زوال کی وجہ بتا دی
لاہور(شوبزڈیسک )پاکستان فلم و ڈرامہ انڈسٹری کے سینئر اداکار ندیم بیگ نے فلموں، ڈراموں اور سینما کے زوال کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ہماری فلمیں ڈراموں کی طرح محسوس ہوتی ہیں اور ۔۔۔
ان کے مطابق اس کی وجہ یہ کہ تمام لیجنڈری فلم میکرز وفات پاچکے ہیں۔ اب جو لوگ فلمیں بنا رہے ہیں وہ ٹیلی ویژن سے آتے ہیں۔ کم از کم وہ فلمیں بنا رہے ہیں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کو کیا ہو گیا ہے ۔ سینما گھر بند ہو گئے ، سٹوڈیو بند ہو گئے ، فلمی ماحول ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس سہولیات، وسائل اور کام کے مواقع کی کمی ہے ۔ سینما انڈسٹری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تقسیم سے گزرے اور مشرقی پاکستان میں ایک بڑی مارکیٹ کھو بیٹھے ، اس کے بعد سٹوڈیوز ختم ہونے لگے ، اس کے علاوہ پاکستان میں فلم اکیڈمیز نہیں ہیں اور ٹکٹ کی قیمتیں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ ہمارے اصل ناظرین نچلے متوسط طبقے کے لوگ تھے ، جو اب مہنگائی کی وجہ سے سینما گھروں کا رُخ نہیں کر سکتے ۔