عاطف اسلم کی مداح کا سٹیج پر بے ہودہ ڈانس، ویڈیو پر تنقید
لاہور(شوبزڈیسک )عالمی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم کے کینیڈا کے شہر وینکوور میں کنسرٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کی ایک مداح سٹیج پر چڑھ کر گلوکار کے سامنے بے ہودہ انداز میں ڈانس کر رہی ہے۔۔۔
جس پر شدیدتنقیدہورہی ہے ۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے لکھا، "موسیقی نے لوگوں کو دیوانہ، غیر معمولی اور مفلوج بنا دیا ہے ۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا مزاحیہ ہے ۔"ایک اور نے لکھا، ‘‘یہ بے ہودگی کی انتہا ہے ، اور لوگ سوچتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات انہیں جدید اور منفرد بناتے ہیں۔’’ایک مداح نے تبصرہ کیا، "یہ لڑکی اس مچھر کی طرح ہے جو جب میں واش روم میں جاتا ہوں تو کان کے پاس ڈانس کرتا ہے ۔" ایک اور مداح نے لکھا، "یہ نامناسب ہے ۔" ایک مداح نے کہا، ‘ان کے والد کا ابھی انتقال ہوا ہے اور وہ کنسرٹس میں مصروف ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ایسا کون سا رشتہ بنایا جو انہیں روک نہیں پایا۔