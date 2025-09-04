60کروڑ کا تنازعہ، شلپا شیٹی کا اپنا ریسٹورنٹ بند کرنے کا اعلان
ممبئی (شوبزڈیسک )بھارت کی معروف اداکارہ اور بزنس وویمن شلپا شیٹی نے ممبئی کے علاقے باندرہ میں موجود اپنا ریسٹورنٹ بند کرنے کا اعلان کردیا۔۔۔
بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ شلپا شیٹی کی جانب سے ریسٹورنٹ بند کرنے کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وہ اور ان کے شوہر بزنس مین راج کندرہ 60 کروڑ روپے کے فراڈ کے تنازعے سے نمٹ رہے ہیں۔یہ اعلان شلپا کی جانب سے انسٹاگرام پر کیا گیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ‘یہ جمعرات ایک دور کے خاتمے کا دن ہے جب ہم ممبئی کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک کو الوداع کہہ رہے ہیں، بستیاں باندرا۔ ایک ایسا مقام جس نے ہمیں بے شمار یادیں، ناقابل فراموش راتیں اور لمحات دیے جس نے شہر کی نائٹ لائف کو ایک خوبصورت شکل دی تھی’۔انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ریسٹورنٹ کی شہر میں موجود دیگر برانچ اب بھی دستیاب ہیں۔