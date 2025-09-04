دی راک اپنی نئی فلم کے عالمی پریمیئر پر آبدیدہ، ویڈیو وائرل
لاہور(شوبزڈیسک) ہالی ووڈ سٹار اور سابق ریسلر ڈوین جانسن المعروف دی راک اپنی نئی فلم دی اسمیشنگ مشین کے عالمی پریمیئر پر آبدیدہ ہوگئے۔
وینس فلم فیسٹیول میں ورلڈ پریمیئر کیلئے پیش کی گئی ڈوین جانسن کی نئی فلم دی اسمیشنگ مشین کو حاضرین کی جانب سے اسٹینڈنگ اوویشن ملا جس پر راک اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے خوشی سے روپڑے ۔سوشل میڈیا پر راک کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس پر ان کے مداحوں کی جانب سے بھرپور تبصرے کیے جارہے ہیں اور انہیں خوب سراہا جارہا ہے ۔ دی راک کی اس نئی فلم کی کہانی مکسڈ مارشل آرٹس (ایم ایم اے ) فائٹر مارک کیر کی زندگی پر مبنی ہے ۔ یاد رہے کہ یہ کہانی 2002 کی ایک دستاویزی فلم پر مبنی ہے ۔ دریں اثنافلم میں سابق ایم ایم اے فائٹر مارک کیر کا کردار ادا کرنے کے لیے 53 سالہ جانسن نے تقریباً 60 پاؤنڈ وزن کم کیا اور 300 پاؤنڈ سے 240 پاؤنڈ پر آگئے ، اس تبدیلی نے مداحوں اور میڈیا کو حیران کر دیا۔