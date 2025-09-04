صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معروف شخصیات کا کوئی فعل ذاتی نہیں ہوتا:ژالے سرحدی

لاہور(شوبزڈیسک ) معروف اداکارہ و ماڈل ژالے سرحدی نے کہاہے کہ معروف شخصیات کا کوئی بھی فعل ذاتی نہیں ہوتا ہے ،ایک پوڈکاسٹ میں میزبان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اداکارہ نے کہا کہ جب کوئی مشہور شخصیات سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کرتی ہیں تو لازمی اس کا اثر عوام پر ہوتا ہے۔۔۔

 پھر چاہے مشہور شخصیات یہ کہیں کہ یہ میرا ذاتی فعل ہے ، یہ ذاتی فعل نہیں رہتا، کہیں نہ کہیں عوام اس سے متاثر ہوتی ہے ۔ چلیں فنکاروں کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ ہم اکثر شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ویڈیو یا تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا جاسکتا، ہانیہ کا معاملہ بھی یہی تھا وہ کسی پراجیکٹ کی شوٹ کر رہی تھیں اس لیے ان کا قصور نہیں ہے لیکن ڈکی بھائی نے ویوز کی خاطر ایسا کیا۔انہوں نے ڈکی بھائی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ڈکی بھائی نے ویوز کی خاطر بہت سارے غلط کام کئے ہیں اسی لیے آج گرفتار بھی ہیں۔ میرا نئے آنے والوں کو یہی مشورہ ہے کہ وہ اس طرح کے کام نہ کریں۔

 

