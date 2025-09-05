صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمایوں سعید انڈسٹری کے واحد فرد جو کسی کی غیبت نہیں کرتے :عتیقہ اوڈھو

کراچی (آئی این پی)اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے ہمایوں سعید کے حالیہ بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل درست کہتے ہیں کہ ڈرامہ ناقدین اپنا کام کر رہے ہیں۔۔۔

 اور اسی سے روزگار کما رہے ہیں، اس لیے ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے ۔ عتیقہ اوڈھو نے ایک پروگرام میں کہا اگر ہمایوں سعید نے ہمارے بارے میں کوئی تلخ بات بھی کی ہوتی تو ہم انہیں معاف کر دیتے کیونکہ وہ جان بوجھ کر سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے ۔ ان کی عاجزی اور پیشہ ورانہ رویہ ان کی شہرت میں اضافہ کرتا ہے وہ انڈسٹری کے واحد فرد ہیں جو کسی کی غیبت نہیں کرتے ۔

 

