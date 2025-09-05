صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خدا کے کرم سے بھارت میں کام کرنے کا موقع ملا:عاطف اسلم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
خدا کے کرم سے بھارت میں کام کرنے کا موقع ملا:عاطف اسلم

لاہور(شوبز ڈیسک)گلوکار و موسیقار عاطف اسلم نے کہا ہے کہ خدا کے کرم سے انہیں بھارت میں کام کرنے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ انہیں شہرت بھی ملی اور وہ سٹار بنے۔

حال ہی میں بھارتی صحافی کو انٹرویو میں انہوں نے بھارتی گلوکاروں شیکھر روجانی اور متھون کی بھی تعریفیں کیں اور کہا کہ انہیں دونوں بہترین گلوکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ان کی ان کے ساتھ کام کے دوران بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ عاطف اسلم نے اعتراف کیا کہ بالی وڈ کے مقابلے پاکستانی انڈسٹری اتنی بڑی نہیں، پاکستان میں سپر سٹارز کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فِن لینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی سینڈ بیٹری نصب

آج کے نوجوان پہلے سے زیادہ ناخوش ہیں:تحقیق

گواٹیمالا میں مایان تہذیب کا گمشدہ شہر دریافت

نازیوں کی لوٹی ہوئی تاریخی پینٹنگ ارجنٹائن سے برآمد

سموسے نہ لانے پر بیوی نے شوہر کی دُرگت بنا ڈالی

پالتو طوطے کا کم وقت میں رنگوں کی شناخت کا ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak