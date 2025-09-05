خدا کے کرم سے بھارت میں کام کرنے کا موقع ملا:عاطف اسلم
لاہور(شوبز ڈیسک)گلوکار و موسیقار عاطف اسلم نے کہا ہے کہ خدا کے کرم سے انہیں بھارت میں کام کرنے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ انہیں شہرت بھی ملی اور وہ سٹار بنے۔
حال ہی میں بھارتی صحافی کو انٹرویو میں انہوں نے بھارتی گلوکاروں شیکھر روجانی اور متھون کی بھی تعریفیں کیں اور کہا کہ انہیں دونوں بہترین گلوکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ان کی ان کے ساتھ کام کے دوران بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ عاطف اسلم نے اعتراف کیا کہ بالی وڈ کے مقابلے پاکستانی انڈسٹری اتنی بڑی نہیں، پاکستان میں سپر سٹارز کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔