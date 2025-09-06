بچیوں کی دیکھ بھال کیلئے مرد ملازم نہ رکھیں:مریم نفیس
لاہور (این این آئی)اداکارہ مریم نفیس نے والدین اور خصوصی طور پر ماؤں سے التجا کی ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کی دیکھ بھال کیلئے مرد ملازمین نہ رکھیں۔مریم نفیس نے یوٹیوب پر مختصر ویڈیو شیئر کی۔۔۔
، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے عیسیٰ کو ویکسین لگوانے گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ دو بچیوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والے مرد تھے ، جس پر انہیں پریشانی ہوئی۔ انہوں نے والدین سے التجا کی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی خاطر مرد ملازمین کی خدمات حاصل نہ کریں۔