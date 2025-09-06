گلوکارہ قر ۃالعین بلوچ ریچھ کے حملے سے زخمی ہوگئیں
لاہور(شوبز ڈیسک) گلوکارہ قرۃ العین بلوچ دیوسائی نیشنل پارک میں ایک نایاب بھورے ریچھ کے حملے سے زخمی ہوگئیں۔۔۔۔
گلگت بلتستان پولیس کے مطابق قرۃ العین بلوچ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دیوسائی کے کیمپنگ ایریا میں موجود تھیں، جب بھورے ریچھ نے اچانک حملہ کر کے ان کے دونوں بازو زخمی کر دئیے ۔گلوکارہ کی چیخ و پکار پر قریبی افراد نے موقع پر پہنچ کر ریچھ کو بھگا دیا، جس سے ان کی جان بچ گئی۔تاہم زخمی ہونے کے بعد انہیں فوری طور پر آر ایچ کیو ہسپتال سکردو منتقل کیا گیا، جہاں ہسپتال ذرائع کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔گلوکارہ ایک گانے کی شوٹنگ کیلئے دیوسائی میں موجود تھیں۔