لیجنڈ اداکار عابد علی کی چھٹی برسی منائی گئی
لاہور(این این آئی)لیجنڈ اداکار عابد علی کی چھٹی برسی منائی گئی۔فرضی کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے ممتاز اداکار عابد علی مارچ 1952 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے ۔اداکار عابد علی نے ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی کیرئیر کا آغاز کیا ۔۔۔
بعدازاں 1973 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہو کر جھوک سیال میں اداکاری کے جوہر دکھائے ۔انہیں امجد اسلام امجد کے قلم بند کئے گئے ڈرامہ وارث سے شہرت حاصل ہوئی، ان کے مقبول ڈراموں میں پیاس، دوریاں، مہندی، دیار دل اور دیگر شامل ہیں۔