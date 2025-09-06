سینما کی جدت کی وجہ سے لالی ووڈ تباہ ہوا:سید نور
لاہور(شو بز ڈیسک) فلم ساز سید نور نے کہا ہے کہ پاکستان میں سینماؤں کی جدت اور ملٹی پلیکس سٹائل کی وجہ سے لالی ووڈ تباہ ہوا۔سید نور نے حال ہی میں احمد علی بٹ کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی۔۔۔
، جہاں انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کے زوال اور سینما انڈسٹری کی جدت پر بھی بات کی اور بتایا کہ فلم ٹیکنالوجی کو ڈیجیٹل کرنے سے بھی مسائل شروع ہوئے ۔فلم ساز کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل فلم سازی شروع ہونے سے ڈراموں کو فلموں کے طور پر دکھانے کا آغاز ہوا، ڈراما ہدایت کار فلمیں بنانا شروع ہوئے ، جس سے فلموں کا زوال شروع ہوا۔میرے سمیت بہت سارے افراد کا خیال تھا کہ ملٹی پلیکس اور سینماؤں کے ڈیجیٹل ہونے سے فلم انڈسٹری میں بہتری آئے گی لیکن ایسا نہ ہوا۔