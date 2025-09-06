صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رنبیر کپور بہت صابر ہیں، ایک سین کیلئے 52 ری ٹیکس دئیے :بونی کپور

رنبیر کپور بہت صابر ہیں، ایک سین کیلئے 52 ری ٹیکس دئیے :بونی کپور

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ فلم پروڈیوسر بونی کپور کا کہنا ہے کہ رنبیر کپور اتنے صابر انسان ہیں کہ انہوں نے ایک سین کے لیے 52 بار ری ٹیک دیا، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں لائے ۔۔۔

 فلم ‘تو جھوٹی میں مکار’ میں رنبیر کپور نے بونی کپور کے ساتھ کام کیا جس کے حوالے سے ہوئے تجربے کے بارے میں بونی نے ایک حالیہ انٹرویو میں رنبیر کپور اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بہت تعریف کی ہے ۔فلم پروڈیوسر نے بتایا کہ رنبیر وہ واحد اداکار تھے جنہیں سیٹ پر کبھی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔

 

