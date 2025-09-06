فیشن لیجنڈ جارجیو ارمانی 91رس کی عمر میں انتقال کر گئے
نیویارک(این این آئی)عالمی فیشن انڈسٹری کے عظیم ڈیزائنر اور ہالی ووڈ اسٹارز کے پسندیدہ تخلیق کار جارجیو ارمانی 91برس کی عمر میں انتقال کر گئے ۔جارجیو ارمانی کے انتقال کی تصدیق ان کی قائم کردہ کمپنی نے کی۔۔۔
، کمپنی کے بیان کے مطابق وہ کئی ماہ سے بیمار تھے اور پہلی بار میلان فیشن ویک کے شو سے غیر حاضر ہوئے تھے ۔کمپنی نے کہا کہ ارمانی کے ملازمین اور خاندان نے عزم کیا ہے کہ وہ ان کے خواب کو جاری رکھیں گے اور کمپنی کو ان کی یاد کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ۔