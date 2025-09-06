والد کا عروج لتا اور آشا کو برداشت نہیں تھا،محمد رفیع کے بیٹے کا انکشاف
ممبئی(شوبز ڈیسک)موسیقی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بھارتی گلوکار محمد رفیع کے بیٹے شاہد رفیع نے انکشاف کیا کہ لتا منگیشکر اور۔۔۔
آشا بھوسلے ان کے والد کی کامیابی کو ہضم نہ کر سکیں۔ والد کے ہم عصر گلوکاروں کے ساتھ بہترین تعلقات تھے لیکن لتا جی اور آشا جی ہمیشہ خائف رہتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لتا منگیشکر اور آشابھوسلے کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ محمد رفیع کو نمبر ون کیوں قرار دیتے تھے ۔ لتا نے کئی مواقع پر محمد رفیع کے خلاف رویہ اپنایا۔