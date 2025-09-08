صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیروز کا مسئلہ ہے کہ اپنے ہیروازم سے باہر نہیں نکل سکتے :عتیقہ اوڈھو

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فیروز کا مسئلہ ہے کہ اپنے ہیروازم سے باہر نہیں نکل سکتے :عتیقہ اوڈھو

لاہور (این این آئی)سینئر اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے اداکار فیروز خان کی خراب اداکاری پر تنقید کے نشتر چلا دئیے ۔ایک پروگرام میں عتیقہ اوڈھو نے فیروز خان کی اداکاری پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 فیروز خان کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ہیروازم سے باہر نہیں نکل سکتے ، کردار چاہے کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ خود کو ہیرو ہی سمجھتے ہیں جو ان کی اداکاری میں بھی جھلکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ جب فیروز اداکاری کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں جبکہ ایک اچھا اداکار وہ ہے جو کرداروں میں ڈھل جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سیلاب: جلالپور پیر والا شہر خالی کرنے کا حکم : فوج طلب، بڑے پیمانے پر نقل مکانی، ریسکیو کشتی الٹ گئی، 5 افراد جاں بحق طوفانی بارشوں کا نیا سپیل شروع، جہلم ڈوب گیا

موبائل سمز سے پاکستانیوں کا ڈیٹا لیک، وزیر داخلہ نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دیدی

سیلاب : پٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بلا رکاوٹ جاری رکھنے کیلئے نگرانی کی جائے : شہباز شریف

سیلاب متاثرہ شہروں میں نکاسی آب اور سیوریج کا جدید نظام لائینگے : مریم نواز

گندم مہنگی کو جواز بنا کر چکی آٹے کی قیمت میں 25روپے کلو اضافہ : ذخیرہ اندوزی پر 88گودام سیل

موسمی انتبا ہی نظام نہ لگانا مجرمانہ غفلت، کالا باغ ڈیم کی بات مسائل سے توجہ ہٹانا : حافظ نعیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak