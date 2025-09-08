بھائی کے مفت علاج کیلئے ہسپتالوں کے چکر لگائے :ہمایوں سعید
لاہور(شوبز ڈیسک) سینئر اداکار ہمایوں سعید نے انکشاف کیا کہ انہوں نے زندگی میں سخت مشکل وقت دیکھا، جب ان کا بھائی ایک حادثے کے بعد چلنے پھرنے سے معذور ہوگیا تھا اور اس کے مفت علاج کے لیے انہوں نے مختلف ہسپتالوں کے چکر لگائے۔
ہمایوں سعید نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب بھی وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو خود کو اللہ کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، نوجوانی میں محنت شروع کی اور ہر ممکن کام کیا، وہ ٹیوشن پڑھاتے اور ایک فیکٹری میں بھی کام کرتے تھے ۔انہوں نے بتایا کہ زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھا جب وہ اپنے بھائی کو مختلف ہسپتال لے جاتے تاکہ بھائی کا مفت علاج حاصل ہو سکے ،ہمایوں سعید کے مطابق آج جو بھی مقام ان کے پاس ہے ، وہ اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔