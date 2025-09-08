صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھائی کے مفت علاج کیلئے ہسپتالوں کے چکر لگائے :ہمایوں سعید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھائی کے مفت علاج کیلئے ہسپتالوں کے چکر لگائے :ہمایوں سعید

لاہور(شوبز ڈیسک) سینئر اداکار ہمایوں سعید نے انکشاف کیا کہ انہوں نے زندگی میں سخت مشکل وقت دیکھا، جب ان کا بھائی ایک حادثے کے بعد چلنے پھرنے سے معذور ہوگیا تھا اور اس کے مفت علاج کے لیے انہوں نے مختلف ہسپتالوں کے چکر لگائے۔

ہمایوں سعید نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب بھی وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو خود کو اللہ کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، نوجوانی میں محنت شروع کی اور ہر ممکن کام کیا، وہ ٹیوشن پڑھاتے اور ایک فیکٹری میں بھی کام کرتے تھے ۔انہوں نے بتایا کہ زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھا جب وہ اپنے بھائی کو مختلف ہسپتال لے جاتے تاکہ بھائی کا مفت علاج حاصل ہو سکے ،ہمایوں سعید کے مطابق آج جو بھی مقام ان کے پاس ہے ، وہ اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کمرشل بینکوں میں کیش ڈپازٹ مشینز کی تنصیب لازمی قرار

سروسز سیکٹر کی برآمدات میں 18.27 فیصد اضافہ ریکارڈ

سیلاب متاثرین کیلئے نیسلے ملک پیک کے دولاکھ گلاسز عطیہ

تھری پی پلاس پرنٹ پیک نمائش کا آغاز10ستمبرسے ہوگا

گرین اکانومی وقت کی ضرورت ہے ، ناصر منصور قریشی

تباہ کن سیلاب معاشی بہتری کو پلٹ سکتے ہیں ،میاں زاہد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak