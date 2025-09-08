صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں،خلیل الرحمن قمر

لاہور (آئی این پی) سینئر ڈرامہ نگار و شاعر خلیل الرحمن قمر نے اپنے ڈراموں پر تنقید کا جواب دے دیا۔خلیل الرحمن قمر نے کہا کہ کچھ لوگ بلاوجہ میرے تمام پراجیکٹس پر تنقید کرتے ہیں۔۔۔

 جس میں نادیہ خان، عتیقہ اوڈھو اور مرینا خان شامل ہیں۔نادیہ خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نادیہ خان کا اداکاری سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہ اردو جانتی ہیں نہ انگریزی، میں نے کبھی ان کے ساتھ کام کرنے کا سوچا ہی نہیں، البتہ عتیقہ اوڈھو اور مرینا خان کے ساتھ کام کرنے کا ضرور سوچا ہے ، میں نے ان دونوں کے ساتھ آج تک کام نہیں کیا، جب وہ اردو سیکھ لیں گی تو ان کے ساتھ ضرور کام کروں گا، وہ سینئر اداکارائیں ہیں جنہوں نے برسوں کام کیا ہے ۔

 

