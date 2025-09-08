60 کروڑ فراڈ کیس، شلپا شیٹی اور شوہر کا نام ای سی ایل میں شامل
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی اور ان کے شوہر راج کندرا بڑے مالیاتی اسکینڈل میں پھنس گئے ۔ ممبئی پولیس نے 60 کروڑ روپے کی مبینہ دھوکا دہی کے کیس میں راج کندرا کے خلاف لک آٹ نوٹس جاری کردیا ہے تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جاسکیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق کاروباری شخصیت دیپک کوٹھاری نے پولیس کو شکایت درج کرائی تھی کہ شلپا شیٹی اور راج کندرا نے ان کے ساتھ بھاری مالی دھوکا دہی کی ہے ۔ یہ معاملہ جوڑے کی بند ہوچکی کمپنی بیسٹ ڈیل ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ سے جڑا ہوا ہے ۔