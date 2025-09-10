صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹی کو گود لینے اور سروگیسی کی افواہیں، صبور علی کا ردعمل آگیا

کراچی (آئی این پی)اداکارہ صبور علی نے بیٹی کی پیدائش کے بعد پھیلنے والی افواہوں پر خاموشی توڑ دی۔ ایک پوڈ کاسٹ میں اداکارہ نے بتایا کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد ایسی افواہیں گردش کرنے لگیں کہ شاید انہوں نے بچی کو گود لیا ہے۔۔۔

 یا بیٹی کی پیدائش سروگیسی کے ذریعے ہوئی ہے ، کیونکہ انہوں نے دورانِ حمل کوئی فوٹو شوٹ نہیں کروایا تھا۔تاہم صبور علی نے وضاحت کی کہ انہوں نے حاملہ ہونے کے دوران کئی تصاویر شیئر کی تھیں مگر سٹائلنگ اور فوٹو اینگلز پر خاص توجہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو ان کے حاملہ ہونے کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ 

 

