صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میرا گھر ہے ، سنجے دت نے والد کا قصہ سنا دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پاکستان میرا گھر ہے ، سنجے دت نے والد کا قصہ سنا دیا

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی ایک پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر دوبارہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ اپنے والد، اداکار سنیل دت کے پاکستان سے متعلق جذباتی لمحات کے بارے بات کر رہے ہیں۔۔۔

ویڈیو میں سنجے دت بتا رہے ہیں ایک رات دیر سے گھر واپس آئے تو والد تنہا کمرے میں آبدیدہ ہوئے نظر آئے ۔ سنجے دت سمجھے کہ انہیں والدہ کی یاد آ رہی ہوگی، لیکن جب انہوں نے والد سے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنا اصل گھر، پاکستان یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا اور والد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا گھر یہی ہے ، مگر والد نے پنجابی میں کہا کہ ‘پاکستان میرا گھر ہے مینو گھر دی یاد آگئی’۔سنجے دت نے مزید کہا کہ جو تقسیم کے وقت ہوا تھا وہ دونوں طرف کے لوگوں کیلئے مشکل بات تھی۔یاد رہے کہ اداکار سنیل دت کے آبا و اجداد راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

جاپانی کمپنی نے ہیومن واشنگ مشین متعارف کروا دی

سنگاپور میں جِلد کو ٹھنڈا رکھنے والی سن سکرین تیار

طیارے میں سیٹ پر ہی کھانا تیار کرنے والی خاتون مسافر

البانیہ میں تیسری صدی کے امیر رومی کا مقبرہ دریافت

کاٹن بڈزسے کان صاف کرنا سماعت چھین سکتا ہے

ہیل پہن کر پیچھے کیجانب دوڑنے کااپنا ہی ریکارڈ توڑدیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak