میری تصاویر کا اے آئی فحش ویڈیوز میں استعمال روکا جائے ایشوریا عدالت پہنچ گئیں

میری تصاویر کا اے آئی فحش ویڈیوز میں استعمال روکا جائے ایشوریا عدالت پہنچ گئیں

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ ایشوریا رائے نے اپنی تصاویر، آواز اور اور دوسری چیزیں بغیر اجازت استعمال کرنے کیخلاف متعدد آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) پلیٹ فارمز کیخلاف عدالت میں درخواست دائر کردی۔۔۔

 ایشوریا رائے کے وکلا کی ٹیم نے دہلی ہائی کورٹ میں متعدد اے آئی پلیٹ فارمز کے خلاف مشترکہ درخواست دائر کی۔درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اے آئی پلیٹ فارم کو اداکارہ کی تصاویر کو فحش ویڈیوز، تصاویر اور گرافکس میں استعمال کرنے سے روکا جائے ۔ 

 

