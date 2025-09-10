کام وقت پر، پیسے مہینوں بعد، فنکاروں نے آواز بلند کردی
کراچی (آئی این پی) ڈرامہ انڈسٹری میں فنکاروں اور عملے کو تاخیر سے ادائیگیوں پر سینئر اداکار محمد احمد، ڈائریکٹر مہرین جبار، اداکارہ صیفہ جبار اور حاجرہ یامین نے کھل کر بات کی۔محمد احمد نے انکشاف کیا کہ چھ سے آٹھ ماہ تک ادائیگیوں میں تاخیر کو معمول سمجھا جاتا ہے۔۔۔
، حاجرہ یامین نے کہا کہ معاہدوں میں اکثر فنکاروں کے حق میں کوئی شق شامل نہیں ہوتی، اگر شوٹ آرٹسٹ کی وجہ سے منسوخ ہو تو جرمانہ دینا پڑتا ہے ، لیکن پروڈکشن کی وجہ سے منسوخی جائز قرار دی جاتی ہے ، ایک بار شوٹنگ کے دوران مجھے چوٹ آئی تو گھر بھیج دیا گیا۔اداکارہ صحیفہ جبار خٹک نے بتایا کہ میں نے معاہدوں میں صحت اور ہراسانی سے متعلق ایک نئی شق شامل کرنے کی تجویز دی تھی ۔فنکاروں نے اعتراف کیا کہ وہ زیادہ تر اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ انہیں اگلے پروجیکٹس مل سکیں، تاہم اب وہ سیٹ پر ہی اپنی آواز بلند کرنے لگے ہیں۔