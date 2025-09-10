شاہ رخ خان نے اپنی تعلیم مکمل نہ کرنیکی وجہ بتا دی
ممبئی(شوبز ڈیسک)ماضی میں بھارتی میڈیا کو دئیے گئے ایک انٹرویو کے دوران شاہ رخ نے انکشاف کیا تھا کہ فلم’فوجی‘ کی شوٹنگ کے دوران یونیورسٹی میں اپنی حاضری برقرار رکھنے کیلئے بھی جدوجہد کررہے تھے۔۔۔
لیکن امتحان سے چند دن قبل ان کا اپنے پرنسپل سے آمنا سامنا ہوگیا پرنسپل لائبریری میں آگئے اور مجھے دیکھ کر کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں اس امتحان میں بیٹھنے نہ دیتا،اس وقت میں بھی اپنی جوانی کے نشے میں تھا ، پلٹ کر پرنسپل کو جواب دیا کہ اگر ایسا ہے تومیں بھی امتحان نہیں دینا چاہتا اور باہر نکل گیا۔دوران گفتگو شاہ رخ نے اپنے رویے کو بچپن کی حماقت، بد تمیزی اور گھٹیا پن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ‘یہی وہ بیوقوفی تھی جس کی وجہ سے میں پریکٹیکل مکمل کرنے کے باوجود اپنے فائنل امتحانات نہیں دے پایا۔