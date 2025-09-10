روبی انعم نے وائرل ہونے کیلئے بشری انصاری پر تنقید کی:اسما عباس
کراچی (این این آئی)اداکارہ اسما عباس نے سٹیج اداکارہ و رقاصہ روبی انعم کی جانب سے بشری انصاری پر کی جانے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اداکارہ نے وائرل ہونے کیلئے ایسا کیا۔۔۔
اسما عباس نے احمد علی بٹ کے پوڈکاسٹ میں کہا کہ بشری انصاری ہمیشہ لاہور کے تھیٹر اداکاروں کی تعریفیں کرتی رہی ہیں، انہوں نے روبی انعم کا نام لیے بغیر کہا کہ بہت سارے لوگ کئی سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں شہرت نہیں ملتی، اس لیے شاید انہوں نے وائرل ہونے کیلئے ایسی بات کی ۔