  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عبیر گلال کیلئے بے حد دبا ؤمیں تھا، فواد خان کا انکشاف

لاہور (آئی این پی )پاکستان کے سپر سٹار فواد خان کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی فلم عبیر گلال کیلئے بیحد دبا ؤ میں مبتلا تھے ۔اداکار فواد خان نے حالیہ انٹرویو میں اپنی نئی رومانوی فلم عبیر گلال کرنے کے فیصلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 موجودہ سینما میں شدت، سنجیدگی اور پرتشدد موضوعات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے میں ایک ہلکی پھلکی اور سادہ رومانوی فلم کی بیحد ضرورت محسوس ہوتی ہے ۔فواد کے مطابق ان کی اور بھارتی اداکارہ وانی کپور کی یہ فلم ایک پیلٹ کلینزر ہے جیسے سادہ اجزا سے بنی وہ غذا جس میں ہر ذائقہ الگ محسوس ہو۔ ۔ فلم کی ریلیز کو لے کر پیش آنے والی مشکلات پر بات کرتے ہوئے فواد خان کا کہنا تھا کہ وہ اس فلم کی ریلیز کو لے کر پریشان تھے اور ان پر بیحد پریشر تھا۔

 

