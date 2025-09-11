ہندو مذہب کا نعرہ نہ لگانے پر دھمکیاں مل رہیں:علی گونی
ممبئی(شوبز ڈیسک) بھارتی ٹی وی اداکار علی گونی نے انکشاف کیا ہے کہ اِنہیں صرف اس وجہ سے جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں کیونکہ اُنہوں نے ہندو مذہب کا روایتی نعرہ نہیں لگایا۔۔۔
بھارتی میڈیا کے مطابق علی گونی نے سوشل میڈیا پر ٹرولز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ذاتی عقائد اور مذہبی آزادی پر حملہ ناقابلِ برداشت ہے ۔اداکار کے مطابق کچھ انتہا پسند عناصر اِن کی ساتھی فنکارہ اور قریبی دوست جاسمین بھاسن کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ علی گونی نے واضح کیا کہ میری ماں، بہن یا جاسمین کے بارے میں کوئی کچھ بولے گا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔علی گونی نے مزید کہا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اور کسی پر مخصوص مذہبی نعرے یا رسم و رواج مسلط کرنا درست بات نہیں ہے ۔