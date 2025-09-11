صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہندو مذہب کا نعرہ نہ لگانے پر دھمکیاں مل رہیں:علی گونی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہندو مذہب کا نعرہ نہ لگانے پر دھمکیاں مل رہیں:علی گونی

ممبئی(شوبز ڈیسک) بھارتی ٹی وی اداکار علی گونی نے انکشاف کیا ہے کہ اِنہیں صرف اس وجہ سے جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں کیونکہ اُنہوں نے ہندو مذہب کا روایتی نعرہ نہیں لگایا۔۔۔

 بھارتی میڈیا کے مطابق علی گونی نے سوشل میڈیا پر ٹرولز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ذاتی عقائد اور مذہبی آزادی پر حملہ ناقابلِ برداشت ہے ۔اداکار کے مطابق کچھ انتہا پسند عناصر اِن کی ساتھی فنکارہ اور قریبی دوست جاسمین بھاسن کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ علی گونی نے واضح کیا کہ میری ماں، بہن یا جاسمین کے بارے میں کوئی کچھ بولے گا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔علی گونی نے مزید کہا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اور کسی پر مخصوص مذہبی نعرے یا رسم و رواج مسلط کرنا درست بات نہیں ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 457پوائنٹس کی تیزی ،65ارب منافع

ڈالر کی قدر میں کمی ،تو لہ سونابلند سطح پر برقرار

مرکنٹائل ایکسچینج میں 61ارب کے 58686سودے

اسٹیٹ بینک:شعبہ بینکاری کا ششماہی کارکردگی جائزہ جاری

پی تھری پلاس پرنٹ پیک نمائش کاکراچی ایکسپو میں آغاز

نعمان اظہر50برس سے کم عمر کے ٹاپ 50 سی ای اوز میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak