شوہر کی سابقہ بیوی سے خوشگوار تعلق ہے :جگن کاظم

کراچی (آئی این پی) اداکارہ و میزبان جگن کاظم نے کہا ہے کہ ان کا شوہر کی سابقہ بیوی کے ساتھ خوشگوار تعلق ہے اور اسی وجہ سے وہ بچوں کی اہم تقریبات جیسے گریجوایشن میں اکٹھے شریک ہوتے ہیں۔۔۔

 تاکہ بچوں کو اپنے والدین کی موجودگی اور تعاون کا احساس ہو۔ ایک پوڈ کاسٹ میں جگن کاظم کا کہنا تھا کہ فیصل ایچ نقوی پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے دو بچے تھے ، شادی کے بعد ابتدا میں انہیں اپنے شوہر کے بچوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں دشواری ہوئی کیونکہ وہ انہیں قبول نہیں کر پا رہے تھے ، تاہم وقت کے ساتھ انہوں نے بچوں سے قریبی تعلق قائم کرلیا۔ 

 

