فرحان سعید کا عروہ حسین کیساتھ نئے گانے کا پوسٹر جاری
لاہور (آئی این پی)گلوکار اور اداکار فرحان سعید ایک بار پھر اپنے مداحوں کو محظوظ کرنے کے لیے تیار ہیں۔اپنی پراثر آواز اور یادگار گیتوں کے باعث شہرت پانے والے فرحان اس بار اپنی اہلیہ اداکارہ عروہ حسین کے۔۔۔
ساتھ ایک نئی میوزک ویڈیو میں کچھ خاص لے کر آئے ہیں۔فرحان سعید نے انسٹاگرام پر بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اپنے آنے والے گانے اندروں کھا جانا کا پوسٹر شیئر کیا ہے ، جس میں عروہ حسین بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔پوسٹر کے ساتھ صرف کمنگ سون لکھا گیا ہے ۔