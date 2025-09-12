صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زندگی کے ہر میدان میں بہتری چاہتی ہوں:سلینا گومز

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
نیو یارک (این این آئی)پاپ گلوکارہ سلینا گومز نے کہا کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں بہتری چاہتی ہیں۔غیرملکی میڈیا کے مطابق گلوکارہ و اداکارہ سلینا گومز نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کا ہلکا آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔۔۔

 کیوں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بہتری چاہتی ہیں۔گلوکارہ و اداکارہ نے اپنی ذہنی کیفیت کے حوالے س ے کھل کر بات کی اور بتایا کہ میں ارتقائی طور پر اپنی زندگی میں ہر میدان میں بہتری محسوس کر رہی ہوں، میں زندگی میں ہر کام کا تجربہ کرنا چاہتی ہوں، میری زندگی میں ہر عمل کو کرنے کی اپنی اہمیت ہے ۔انہوں نے کہا کہ کسی عمل سے جذبات ابھرتے ہیں تو میں متاثر ہوتی اور اس کی اہمیت کو تسلیم بھی کرتی ہوں اور پھر اس کو چھوڑ کر آگے بھی بڑھ جاتی ہوں۔ 

 

