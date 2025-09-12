پروین اکبر کا عوامی جگہوں پر نوجوانوں کے غیر مناسب رویوں پر اظہارِ تشویش
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ پروین اکبر نے عوامی جگہوں پر نوجوانوں کے غیر مناسب رویوں پر تشویش کا اظہار کیا۔
حال ہی میں پروین اکبر نے ایک پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کے ہمراہ کراچی کے ایک کیفے جانے کے تجربے کا ذکر کرتے ہوئے پروین اکبر نے کہا کہ وہاں نوجوان نسل کی غیر مناسب حرکات دیکھ کر انہیں سخت حیرت ہوئی۔ پاکستان میں عوامی جگہوں پر ایسے رویے عام ہیں، جب کہ بیرونِ ملک عوامی جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا وہاں اس کیلئے الگ سے جگہیں بنی ہوئی ہیں۔