بیوی کے بعد ابھیشیک بھی اے آئی کیخلاف عدالت پہنچ گئے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی (این این آئی ) اہلیہ ایشوریا رائے کے بعد بالی ووڈ اداکار ابھیشیک بچن بھی اپنے نام، تصاویر اور آواز کو اجازت کے بغیر استعمال کرنے کے خلاف آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) پلیٹ فارم کے خلاف عدالت پہنچ گئے۔

ابھیشیک بچن نے بھی دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کردی، جس میں انہوں نے اپنی شخصیت کے حقوق کے تحفظ کی استدعا کی ہے ۔شوبز ویب سائٹ بولی وڈ ہنگامہ کے مطابق اداکار نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ ان کے نام اور تصاویر آن لائن بغیر اجازت استعمال کی جا رہی ہیں، پلیٹ فارمز کو ایسا کرنے سے روکا جائے ۔ ابھیشیک بچن نے مؤقف اختیار کیا گیا کہ ان کی پہچان اور شخصیت کو اجازت کے بغیر تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ۔

 

