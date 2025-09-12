نماز کی اہمیت بارے پوسٹ نعیمہ بٹ ٹرولنگ کا شکار
کراچی (این این آئی)نماز کی اہمیت کے بارے میں پوسٹ شیئر کرنے پر اداکارہ نعیمہ بٹ ٹرولنگ کا شکارہوگئیں۔
نعیمہ بٹ نے نماز ادا کرنے کے بعد حجاب پہنے اپنی ایک تصویر انسٹا سٹوری پر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا، بے شک، نماز میرے لیے پوری کائنات میں سب سے محفوظ جگہ ہے ، شب بخیر۔ انہوں نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جو تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی اس میں چہرے پر میک اپ کیا ہوا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ ایک صارف نے لکھا، برائے مہربانی اپنا نماز میک اپ ٹیٹوریل بھی شیئر کریں۔