صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نماز کی اہمیت بارے پوسٹ نعیمہ بٹ ٹرولنگ کا شکار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
نماز کی اہمیت بارے پوسٹ نعیمہ بٹ ٹرولنگ کا شکار

کراچی (این این آئی)نماز کی اہمیت کے بارے میں پوسٹ شیئر کرنے پر اداکارہ نعیمہ بٹ ٹرولنگ کا شکارہوگئیں۔

نعیمہ بٹ نے نماز ادا کرنے کے بعد حجاب پہنے اپنی ایک تصویر انسٹا سٹوری پر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا، بے شک، نماز میرے لیے پوری کائنات میں سب سے محفوظ جگہ ہے ، شب بخیر۔ انہوں نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جو تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی اس میں چہرے پر میک اپ کیا ہوا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ ایک صارف نے لکھا، برائے مہربانی اپنا نماز میک اپ ٹیٹوریل بھی شیئر کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak