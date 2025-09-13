صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالت نے ایشوریا رائے کے شخصی حقوق کے تحفظ کو تسلیم کرلیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عدالت نے ایشوریا رائے کے شخصی حقوق کے تحفظ کو تسلیم کرلیا

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ ایشوریا رائے کو بڑی کامیابی مل گئی، دہلی ہائی کورٹ نے ان کے شخصی حقوق کے تحفظ کو تسلیم کرلیا۔

دہلی ہائیکورٹ نے 52 سالہ ایشوریا رائے بچن کی شخصیت کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے کیس میں آبزرویش دیتے ہوئے کہا کہ کسی فرد کی ذاتی خصوصیات کا بلا اجازت استعمال اُس کے حق رازداری کی خلاف ورزی ہے ،عدالت کے جج تیجس کاریا نے مختلف اداروں کو اداکارہ کی ذاتی خصوصیات جیسے کہ ان کا نام اور تصاویر، حتیٰ کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے بھی اس کے غلط استعمال سے روک دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak