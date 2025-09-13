صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادہ ڈرامے نہ کرنیکی وجہ غیر معیاری مواد :ثروت گیلانی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
زیادہ ڈرامے نہ کرنیکی وجہ غیر معیاری مواد :ثروت گیلانی

اسلام آباد (اے پی پی)اداکارہ ثروت گیلانی نے کہا کہ ڈراموں میں زیادہ کام نہ کرنے کی وجہ غیر معیاری مواد ہے۔

 انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ ڈراموں میں لمبے عرصے کے بعد واپسی کی وجہ نئی ڈرامہ سیریل  بریانی ہے کیونکہ اس کی کہانی مارپیٹ والے ڈراموں سے ہٹ کر ہے ۔ انہوں نے کہاکہ ہماری انڈسٹری کو ایسے ڈرامے بھی بنانے چاہئیں جس میں ایک گھریلو عورت کو مضبوط عورت کے طور پر پیش کیا جائے نہ کہ ہر ڈرامے میں اس کو مرد سے مار کھاتے ہوئے دکھایا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے ڈراموں کی وجہ سے میں نے ڈراموں میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak