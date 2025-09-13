زیادہ ڈرامے نہ کرنیکی وجہ غیر معیاری مواد :ثروت گیلانی
اسلام آباد (اے پی پی)اداکارہ ثروت گیلانی نے کہا کہ ڈراموں میں زیادہ کام نہ کرنے کی وجہ غیر معیاری مواد ہے۔
انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ ڈراموں میں لمبے عرصے کے بعد واپسی کی وجہ نئی ڈرامہ سیریل بریانی ہے کیونکہ اس کی کہانی مارپیٹ والے ڈراموں سے ہٹ کر ہے ۔ انہوں نے کہاکہ ہماری انڈسٹری کو ایسے ڈرامے بھی بنانے چاہئیں جس میں ایک گھریلو عورت کو مضبوط عورت کے طور پر پیش کیا جائے نہ کہ ہر ڈرامے میں اس کو مرد سے مار کھاتے ہوئے دکھایا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے ڈراموں کی وجہ سے میں نے ڈراموں میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے ۔