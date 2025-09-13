وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا:سلینا گومز
نیویارک (این ین آئی)امریکی گلوکارہ اور اداکارہ سلینا گومز کا کہنا ہے کہ انہیں ساری زندگی وزن کے مسائل کا سامنا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں بھی مبتلا رہی ہیں۔
ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ کئی بیماریوں میں مبتلا رہی ہیں اور علاج کے دوران اکثر دواؤں کی وجہ سے ان کا وزن تیزی سے بڑھ جاتا ہے اور جب ان کا علاج ختم ہوتا ہے اور دوائیں بند ہوجاتی ہیں تو واپس وزن گھٹنے لگتا ہے ۔گلوکارہ کا کہنا تھا کہ جب کوئی انہیں باڈی شیمنگ کرتا تھا تو وہ بیحد افسردہ ہوجاتی تھیں۔