آریان کا سنگنگ ڈیبیو، دلجیت دوسانجھ کیساتھ گانا ریلیز
ممبئی (آئی این پی)بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کے بیٹے اور ابھرتے ہدایتکار آریان خان نے اپنے نئے نیٹ فلکس شو دی بیڈز آف بالی ووڈ کے تیسرے گانے تینو کی پتہ کے ذریعے گلوکاری کے میدان میں پہلا قدم رکھ دیا ہے ، جس نے ریلیز ہوتے ہی مداحوں کو حیران کر دیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق یہ گانا نہ صرف آریان خان کی ہدایتکاری بلکہ ان کی گلوکاری کی بھی شروعات ہے ۔ اس گانے کو پنجابی گلوکار دلجیت دوسانجھ نے گایا ہے ، کمپوزیشن اجویل گپتا نے دی ہے ، جبکہ آریان خان نے خود بھی اس میں اپنی آواز کا جادو بکھیر دیا ہے ۔ویڈیو میں ریپر بادشاہ بھی نظر آ رہے ہیں، جو منوج پہوا کے ساتھ زبردست آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ گانے کا انداز اور بصری انداز بالکل ویسا ہی بولڈ اور سٹائلش ہے جیسا کہ سیریز کے ٹریلر میں دکھایا گیا تھا۔