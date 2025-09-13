بھارتی گلوکار ڈاکٹر کیساتھ ریپ کے مقدمے میں گرفتار
ممبئی (آئی این پی)ملیالم ریپر ہیرن داس مرلی عرف ویدن کو خاتون ڈاکٹر سے ریپ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق مشہور ملیالم ریپر ویدن کو عصمت دری کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا ہے۔
27 اگست کو کیرالہ ہائی کورٹ نے شادی کے جھوٹے وعدے اور ریپ کے الزام کے کیس میں ویدان کو مشروط ضمانت دی تھی۔ گلوکار پر مقدمہ خاتون ڈاکٹر کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جس نے الزام لگایا تھا کہ ویدن نے انسٹاگرام کے ذریعے دوستی کی اور اس سے شادی کرنے کا وعدہ کیا۔