گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا:عینی جعفری
لاہور(شوبز ڈیسک) ماڈل و اداکارہ عینی جعفری نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بچپن میں گھریلو ملازم کی جانب سے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنی تھیں۔
عینی جعفری نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جب وہ صرف 5 سال کی تھیں تو ان کے دادا دادی کے گھر میں کام کرنے والے باورچی نے انہیں جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا تھا۔انہوں نے بتایا کہ باورچی نے لالی پاپ دینے کے بہانے انہیں سرونٹ کوارٹر بلایا اور جنسی ہراسانی کی۔ اداکارہ نے کہا کہ یہ واقعہ آج بھی انہیں ایک ہولناک فلم کی طرح یاد ہے ۔ان کے مطابق اس وقت بھی انہیں یہ سب کچھ غلط محسوس ہورہا تھا لیکن چھوٹی عمر کی وجہ سے وہ اسے روک نہ سکیں۔