کسی خوش نصیب کیلئے بہترین لائف پارٹنر کی تیاری ہے :تمنا بھاٹیا
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ تمنا بھاٹیا نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں کسی خوش نصیب شخص کے لیے ایک بہترین لائف پارٹنر بننے کی تیاری کر رہی ہیں۔
تمنا بھاٹیا جو وجے ورما سے بریک اپ کے بعد اب اپنی شخصیت پر کام کر رہی ہیں نے بھارتی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ، میں چاہتی ہوں کہ میرا آنے والا پارٹنر یہ سوچے کہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی نیکی کی ہوگی جو میں اس کی زندگی میں آئی۔ جو بھی شخص میرے نصیب میں ہوگا، میں اس کیلئے خود کو بہتر بنا رہی ہوں۔