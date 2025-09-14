صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیلی وژن کے سینئر اداکار عشرت عباس انتقال کرگئے

ٹیلی وژن کے سینئر اداکار عشرت عباس انتقال کرگئے

لاہور (شوبز ڈیسک ) پاکستان ٹیلی وژن کے سینئر اداکار عشرت عباس دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے ۔خاندانی ذرائع کے مطابق اداکار عشرت عباس کی نماز جنازہ گزشتہ صبح 11 بجے گورنمنٹ کالج گراؤنڈ فقیر آباد پشاور میں ادا کی گئی۔۔۔

عشرت عباس نے چار دہائیوں سے زائد عرصے تک پی ٹی وی کے اردو، پشتو اور ہندکو ڈراموں میں شاندار اداکاری سے ناظرین کو مسحور کیے رکھا۔انہوں نے ریڈیو پاکستان کے ڈراموں میں بھی اپنی صداکاری کے جوہر دکھائے ،عشرت عباس کو اچھی فنکارانہ صلاحیتوں پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔اس کے علاوہ انہیں فنونِ لطیفہ میں نمایاں خدمات پر بھی کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ان کے انتقال پر فن و ادب سے وابستہ شخصیات نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے ۔

 

