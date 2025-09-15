پاکستانی شارٹ فلم پرمننٹ گیسٹ ٹورنٹو فیسٹیول میں پیش
لاہور(شوبز ڈیسک ) پاکستانی شارٹ فلم ‘پرمیننٹ گیسٹ’ کا ورلڈ پریمیئر ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہوگیا۔انسٹاگرام پر اداکارہ نادیہ افگن نے اپنے مداحوں کو خوشخبری سنائی ہے۔۔۔
ہدایت کار ثناء جعفری اور فلم کی مرکزی کاسٹ نے ٹی آئی ایف ایف کے پلیٹ فارم پر ملک کی نمائندگی کی۔50 سالہ ثناء جعفری پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں اپنی شارٹ فلم کے ساتھ ملک کی نمائندگی کر رہی ہیں۔اداکارہ نادیہ افگن نے انسٹا پوسٹ میں اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا ۔یہ فلم جنوبی ایشیائی گھرانوں میں بچپن میں ہونے والے جنسی استحصال اور ان کے دیرپا اثرات جیسے حساس موضوع پر مبنی ہے ۔فلم کی کاسٹ میں راستی فاروق، نادیہ افگن، سلمان شاہد، علی طاہر اور حبائے زہرا جیسے فنکار شامل ہیں۔