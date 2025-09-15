پروڈیوسر بننا میرے لیے گیم چینجر مزید عاجز بن گئی:ہما قریشی
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ و پروڈیوسر ہما قریشی کا کہنا ہے کہ پروڈیوسر بننا میرے لیے گیم چینجر ثابت ہوا۔اداکارہ ہما قریشی کی فلم بیان حال ہی میں جاری ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ریلیز ہوئی اور اداکارہ نے ٹی آئی ایف ایف میں پہلی بار شرکت کی۔۔۔
انہوں نے ناصرف اس فلم میں اداکاری کی ہے بلکہ وہ اس کی ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی ہیں۔انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے پروڈیوسر بننے کا یہ تجربہ میرے لیے گیم چینجر ثابت ہوا ہے جس نے مجھے ہمدردی سکھائی اور مجھے مزید عاجز بنا دیا۔