ارباز بنا کچھ کہے چلے گئے پھر واپس نہ آئے :خوشبو خان
لاہور(این این آئی) اداکارہ خوشبو خان نے سالوں سے گردش کرتی ارباز خان سے علیحدگی کی خبروں پر لب کشائی کی، خوشبو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ارباز خان ان کے لیے سب کچھ تھے۔۔۔
لیکن جب بھی انہیں کسی مشکل وقت میں ان کی ضرورت پڑی تو وہ ان کے ساتھ نہیں تھے ۔خوشبو خان کے مطابق ارباز خان سے ان کا کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں ہوئی، وہ بنا کچھ کہے چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے ، انہیں گئے ہوئے پانچ سال ہوچکے ہیں لیکن آج بھی ان کی یادیں ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں بیٹے ان کے پاس ہیں اور ان میں انہیں ارباز خان کی جھلک نظر آتی ہے ۔ اداکارہ کے مطابق افسوس کی بات یہ ہے کہ شادی کے دن ہی ارباز خان نے انہیں بلاک کردیا، حالانکہ وہ سالگرہ کے موقع پر ان سے مبارکباد کی امید لگائے بیٹھی تھیں ۔انٹر ویو کے دوران انہوں نے طلاق کی واضح تصدیق نہیں کی۔