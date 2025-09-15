امریکی گلوکار ایکون اور اہلیہ میں طلاق کی درخواست دائر
نیویارک(این این آئی ) معروف امریکی گلوکار ایکون کی اہلیہ ٹومیکا تھیام نے شادی کی 29ویں سالگرہ سے چند روز قبل طلاق کے لیے درخواست دائر کردی۔۔۔
غیرملکی میڈیا کے مطابق ٹومیکا نے شادی کی 29 ویں سالگرہ سے صرف 4 روز قبل عدالت میں طلاق کی درخواست دائر کردی ہے ۔بین الاقوامی میڈیا کے مطابق جمع کرائے گئے دستاویزات میں طلاق کی وجہ ناقابلِ حل اختلافات بیان کیے گئے ہیں۔ 1996 میں شادی کرنے والی اس جوڑی کی ایک 17سالہ بیٹی جرنی ہے ۔ درخواست میں ٹومیکا نے بیٹی کی مشترکہ قانونی کسٹڈی مانگی ہے جبکہ جسمانی کسٹڈی اپنی تحویل میں رکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے ، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نان نفقہ کا مطالبہ بھی کیا ہے ۔