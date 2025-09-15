ایرانی گلوکار امید جہاں کا کنسرٹ کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال
تہران (این این آئی)ایران کے معروف گلوکار اور اداکار امید جہاں دل کا دورہ پڑنے کے باعث 43 برس کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئے ۔ وہ جنوبی ایران کی لوک موسیقی کو پاپ رنگ میں ڈھالنے کے منفرد انداز کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔۔۔
وہ ایران کے شہر بم میں منعقدہ فیسٹیول میں پرفارم کر رہے تھے کہ اچانک سٹیج پر ہی دل کا دورہ پڑا اور وہ گر گئے ، انہیں فوری طور پر ایمرجنسی ٹیم نے ہسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے دو بار دل کی بحالی کی کوشش کی اور انہیں آئی سی یو منتقل کیا، تاہم وہ انتقال کر گئے ۔