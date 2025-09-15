صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی گلوکار امید جہاں کا کنسرٹ کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ایرانی گلوکار امید جہاں کا کنسرٹ کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال

تہران (این این آئی)ایران کے معروف گلوکار اور اداکار امید جہاں دل کا دورہ پڑنے کے باعث 43 برس کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئے ۔ وہ جنوبی ایران کی لوک موسیقی کو پاپ رنگ میں ڈھالنے کے منفرد انداز کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔۔۔

 وہ ایران کے شہر بم میں منعقدہ فیسٹیول میں پرفارم کر رہے تھے کہ اچانک سٹیج پر ہی دل کا دورہ پڑا اور وہ گر گئے ، انہیں فوری طور پر ایمرجنسی ٹیم نے ہسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے دو بار دل کی بحالی کی کوشش کی اور انہیں آئی سی یو منتقل کیا، تاہم وہ انتقال کر گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ : گرین شرٹس کو شکست ، بھارتی کرکٹرز کے رویے کیخلاف پاکستان کا احتجاج

ڈیوس کپ ٹائی : پیراگوئے کا پاکستان کو ہرا کر ورلڈ گروپ ون کیلئے کوالیفائی

پاک بھارت ٹاکرا،ٹاس کے بعد دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا

صاحبزادہ فرحان جسپریت بمرا کو چھکا مارنے والے پہلے پاکستانی بیٹر بن

پی ایف ایف صدر کی سپینش لیگ لالیگا حکام سے ملاقات

ایشیا کپ:پاکستان کی ناقص بیٹنگ شائقین کو بابر کی یاد ستانے لگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak