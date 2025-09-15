صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلادیش کی گلوکارہ فریدہ پروین 73 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بنگلادیش کی گلوکارہ فریدہ پروین 73 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں

ڈھاکہ (آئی این پی)بنگلادیش کی لوک گلوکارہ اور "لالن گیتی کی ملکہ" کے لقب سے شہرت پانے والی فریدہ پروین 73برس کی عمر میں انتقال کرگئیں۔فریدہ پروین طویل عرصے سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھیں اور۔۔۔

 انہیں ہفتے میں دو بار ڈائیلیسس کروانا پڑتا تھا۔2 ستمبر کو ڈائیلیسس کے بعد طبیعت بگڑنے پر انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں حالت مزید خراب ہونے پر انہیں آئی سی یو منتقل کرکے وینٹی لیٹر پر رکھا گیا۔ کئی دنوں تک علاج جاری رہنے کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ 

 

