علی ظفر کا سیلاب متاثرین کیلئے فنڈ ریزنگ کنسرٹ کا اعلان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
علی ظفر کا سیلاب متاثرین کیلئے فنڈ ریزنگ کنسرٹ کا اعلان

لاہور(شوبزڈیسک) معروف گلوکار، نغمہ نگار اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والے گلوکار علی ظفر نے سیلاب متاثرین کیلئے خصوصی فنڈ ریزنگ کنسرٹ کرنے کا اعلان کر دیا جو 27 ستمبر کو الحمرا میں ہو گا۔۔۔

کنسرٹ میں علی ظفر کے ساتھ دیگر ممتاز گلوکار بھی آواز کا جادو جگائیں گے ، کنسرٹ سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی علی ظفر فاؤنڈیشن کے ذریعے متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور امداد پر خرچ کی جائے گی، جنہوں نے اس آفت میں اپنے گھر اور روزگار کھو د یئے ہیں۔ اس حوالے سے گلوکار علی ظفر نے کہاکہ کنسرٹ صرف موسیقی نہیں بلکہ ایک آواز ہے ،آئیں ہم سب مل کر ان لوگوں کے لیے امید کا چراغ بنیں جو آج بھی مدد کے منتظر ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں جنہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے ۔

 

