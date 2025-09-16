ایچ پی وی کو کورونا ویکسین سے نہ ملائیں:شہزاد رائے
کراچی (شوبزڈیسک )گلوکارو سماجی رہنما اور زندگی ٹرسٹ کے سربراہ شہزاد رائے نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں چیزوں سے متعلق بہت ابہام اور غلط فہمیاں ہیں، اسے کورونا سے مشابہت دی جاتی ہے۔۔۔
، ایچ پی وی کو کورونا ویکسین سے نہ ملائیں۔کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایچ پی وی ویکسین پر بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے ، ویکسین ساری ضروری ہیں لیکن ایچ پی وی کی ویکسین بہت ضروری ہے ۔ وزیر صحت اور منسٹری کا ایچ پی وی ویکسین میں بہت کردار ہے ، اس ملک میں ٹیچنگ لائسنس لانے میں سردار شاہ کا بہت کردار ہے ۔انہوں نے کہا کہ جنسی تشدد سے بچانے کے لیے بھی بہت کام ہوا ہے ۔