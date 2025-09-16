صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سارہ عمیر کی شادی کے 9 سال بعد شوہر سے علیحدگی کی تصدیق

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سارہ عمیر کی شادی کے 9 سال بعد شوہر سے علیحدگی کی تصدیق

لاہور(شوبزڈیسک) اداکارہ سارہ عمیر نے انکشاف کیا ہے کہ شادی کے نو سال بعد ان کی اور شوہر محسن طلعت کی راہیں جدا ہوچکی ہیں۔ماضی کی معروف اداکارہ رئیلٹی شو تماشا سیزن 4 میں بھی نظر آئیں۔۔۔

، تاہم رواں ہفتے نشر ہونے والی قسط میں وہ شو سے باہر ہوگئیں۔ سارہ نے کہا کہ ان کی والدہ چاہتی تھیں کہ وہ ‘تماشا’ میں شرکت کریں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ ان میں صبر کتنا ہے اور وہ مشکل حالات کا مقابلہ کس طرح کرسکتی ہیں۔اداکارہ نے واضح کیا کہ ‘تماشا’ میں شمولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں اپنی ذاتی زندگی کے مسائل سے بریک چاہیے تھا۔ چونکہ ان کا اور ان کے سابق شوہر کا تعلق ایک ہی شعبے سے تھا، اس لیے دونوں اکثر ایک دوسرے کے سامنے آجاتے تھے ، جس سے کشیدگی بڑھتی رہی۔ ان کی طلاق تماشا میں شرکت سے چند ہفتے قبل ہی ہوگئی تھی۔ اس وقت وہ ایک مشکل دور سے گزر رہی تھیں اور ایک سنگل پیرنٹ ہونے کے ناتے کئی رکاوٹوں اور ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہی تھیں، اس لیے سکون ان کے لیے بہت ضروری تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مصالحے دار کھانا کھانے کے حیرت انگیز فوائدسامنے آگئے

سپیس ایکس کا 300 انٹرنیٹ سیٹلائٹس تعیناتی کا مشن مکمل

جِلد سے ٹیٹو کو مٹانے والی جدید کریم تیارکرلی گئی

’آنکھ کے اندر دانت‘ لگوانے سے شہری کی بینائی واپس آگئی

اجمیر میں بیل 60 فٹ اونچے واٹر ٹینک پر چڑھ گیا

سبزیوں میں موجود اجزا کینسر سے لڑنے میں مدد دے سکتے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak